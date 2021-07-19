تجهيز المجازر لاستقبال الأضاحي وتعقيم المساجد في أسوان

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان حملة، اليوم، لإزالة 3 تعديات على مساحة 450 م2 بالظهير الخلفى لعمارات الصداقة الجديدة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بالتعامل السريع خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك مع الشكاوي والمطالب العاجلة والتى كان أبرزها مواجهة ظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة إستغلالاً من بعض النفوس الضعيفة للإجازات الرسمية في محاولة للتعدي على الراضي الزراعية وأملاك الدولة.

على جانب آخر تواصل مختلف الجهات المعنية بالمحافظة إستعداداتها لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، وفى هذا الإطار كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمرور الميدانى على الحدائق والمتنزهات العامة للإطمئنان على جاهزيتها لإستقبال المواطنين خلال أيام العيد ومتابعة أعمال النظافة العامة بها وغير ذلك من الإجراءات الأخرى حيث كانت من بين الحدائق التي قامت نائب المحافظ بتفقدها حديقة الخير بمنطقة الأزهر بعزب كيما والمقامة على مساحة 2400 م2 والتي تم تحويلها من مقلب للقمامة إلى حديقة عامة لتكون متنزه ومتنفس حيوى للمقيمين بالمنطقة والذين يصل عددهم لنحو 5 ألاف نسمة وذلك من خلال فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بقيادة الدكتورة هدى مصطفى بالتنسيق مع 11 جهة حكومية وبالتعاون المباشر مع الأهالى وشباب المنطقة.

وخلال تفقدها الحديقة، استمعت الدكتورة غادة أبو زيد لمقترحات القيادات الطبيعية بالمنطقة وأكدت تنفيذ أعمال الإضاءة وإستكمال السور ، مع تنفيذ أعمال الصيانة الدورية موجهة إلى سرعة تنفيذ الأعمال وفقاً لبرنامج زمنى محدد لتحقيق الإستفادة المثلى للأهالى بالشكل المطلوب .

وشدد المحافظ على ضرورة المصادرة الفورية لكافة مكونات المخالفات والتعديات التي تشهدها أي منطقة بمختلف المدن والمراكز، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، فيما قام مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى برفع طفح مياه الصرف بجوار الصالة المغطاة بمنطقة حى العقاد، كما تم تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة للعطل الذى شهده خط مياه الشرب بمنطقة الحجعلاب بأبو الريش وتم تركيب ماسورة جديدة ، وإعادة تشغيل وضخ المياة مرة أخرى، وبالتوازى مع ذلك قام مسئولي المحليات بتجهيز السلخانات وتنفيذ أعمال النظافة العامة بها لفتحها مجاناً أمام الراغبين من المواطنين لذبح الأضاحي ، مع تجهيز الإنارة بها للعمل في الفترة المسائية ، وكذا تجهيز ساحات إنتظار لسيارات المواطنين بجوار السلخانات.

وفى نفس السياق قام مسئولي الأوقاف بإعداد وتعقيم المساجد لإستقبال المصلين أثناء أداء صلاة عيد الأضحى لمجابهة إنتشار فيروس كورونا .