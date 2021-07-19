يحيى الفخراني وأبطال «ياما في الجراب يا حاوي» يهنئون الجمهور بعيد الأضحى

أطلق مسرح «كايرو شو»، الجهة المنتجة لمسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» بطولة الفنان يحيى الفخراني، تهنئة خاصة من أبطال العمل بعيد الأضحى المبارك، من خلال مجموعة من الفيديوهات القصيرة يظهر بها النجوم لأول مرةً بالأزياء الخاصة بالمسرحية.

أبطال وأحداث مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»

مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» من إخراج مجدي الهواري، وإنتاج «كايرو شو»، وأشرف عليها فنيا محمد هاني، ويشارك في بطولتها نجوم المسرح سما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلي ورضا إدريس ولبنى ونس وعلاء قوقة، وقام بتوزيع الألحان الأصلية للموسيقار أحمد صدقي، الموسيقار الشاب مصطفى حلواني، من عزف أوركسترا بودابست العالمي الشهير التي تقوم حالياً بتسجيل التوزيعات الجديدة للألحان.

وتدور أحداث المسرحية في أجواء «ألف ليلة وليلة» الساحرة المثيرة، ورغم أنه يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.

شريف دسوقي يقف على خشبة المسرح بعد بتر قدمه

وأوضح مصدر مسؤول بمسرح «كايرو شو»، في بيانٍ، أنه لأول مرة منذ سنوات، سيجري الشهر المُقبل، افتتاح أول عرض لعمل مسرحي بهذه الضخامة من الإسكندرية، وعلى مسرح واحدة من أهم المؤسسات الثقافية، ليس في مصر فقط، ولكن في العالم، وهي مكتبة الإسكندرية، مشيرًا إلى أنّ المسرحية ستُعرض بالتبادل بين القاهرة والإسكندرية، بعد الانطلاقة الأولى.

وكشف المصدر، عن أنّ مفاجأة العرض هي مشاركة الفنان شريف دسوقي، في البطولة، من خلال دور رئيسي غير متوقع، وذلك بحماس شخصي وترشيح فني من النجم يحيي الفخراني، وهو ما رحب به «الدسوقي»، ولاقى أيضا حماسًا كبيرًا من كل أسرة العمل ليكون ذلك أول ظهور فني جماهيري له بعد أزمته الصحية الأخيرة وبتر قدمه.