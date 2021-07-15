بعد بتر قدمه.. شريف دسوقي يستعيد نشاطه بمسرحية مع يحيى الفخراني

أعلن مسرح كايرو شو عن إطلاق أحدث عروضه «ياما في الجراب يا حاوي» عن رائعة بيرم التونسي، والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة»، من بطولة النجم يحيي الفخراني، ولأول مرة على المسرح الفنان إياد نصار، ونجمي الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان معا.

وأوضح مصدر مسؤول بمسرح كايرو شو، في بيانٍ صحفي، أنه لأول مرة منذ سنوات، سيتم الشهر المُقبل افتتاح أولى عروض عمل مسرحي بهذه الضخامة من الإسكندرية، وعلى مسرح واحدة من أهم المؤسسات الثقافية، ليس في مصر فقط، ولكن في العالم، وهي مكتبة الإسكندرية، مشيرًا إلى أنّ المسرحية ستُعرض بالتبادل بين القاهرة والإسكندرية بعد الانطلاقة الأولى.

وكشف المصدر، أنّ مفاجأة العرض هي مشاركة الفنان شريف دسوقي، في البطولة، من خلال دور رئيسي غير متوقع، وذلك بحماس شخصي وترشيح فني من النجم يحيي الفخراني، وهو ما رحب به شريف، ولاقى أيضا حماسًا كبيرًا من كل أسرة العمل ليكون ذلك أول ظهور فني جماهيري له بعد أزمته الصحية الأخيرة.

أبطال مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»

مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» من إخراج مجدي الهواري، وإنتاج كايرو شو، وأشرف عليها فنيا محمد هاني، ويشارك في بطولتها نجوم المسرح سما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلي ورضا إدريس ولبنى ونس وعلاء قوقة، وقام بتوزيع الألحان الأصلية للموسيقار أحمد صدقي، الموسيقار الشاب مصطفى حلواني من عزف أوركسترا بودابست العالمي الشهير التي تقوم حالياً بتسجيل التوزيعات الجديدة للألحان.

أحداث مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

وتدور أحداث المسرحية في أجواء «ألف ليلة وليلة» الساحرة المثيرة، ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.