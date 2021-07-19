انفجار العراق اليوم.. عشرات القتلى والجرحى في سوق الحويلات ببغداد

لقى 30 شخصا مصرعهم وأصيب 60 آخرين، في انفجار العراق اليوم، عقب انفجار عبوة ناسفة في سوق شعبية في مدينة الصدر المكتظة في شرق العاصمة العراقية بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية، ونجم هذا الانفجار عن حزام ناسف كانت ترتديه امرأة.

انفجار العراق اليوم.. نفذ بواسطة عبوة ناسفة محلية الصنع

قالت خلية الإعلام الأمني الرسمية في العراق في بيان، إن الانفجار الإرهابي جرى تنفيذه بواسطة عبوة ناسفة محلية الصنع، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، ونُقل جرحى الانفجار الذي لم تتبنه أية جهة بعد إلى مستشفى قريب.

من جهته، أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق في تفجير مدينة الصدر، كما أمر بتوقيف آمر الشرطة في المدينة بعد التفجير.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن تنظيم داعش أعلن من قبل مسؤوليته عن هجمات مماثلة في المنطقة.

وهذه هي المرة الثالثة خلال هذا العام التي تنفجر فيها قنبلة بسوق في حي مكتظ بالسكان.

يشار إلى أنه في أبريل الماضي، قتل أربعة أشخاص على الأقل جراء هجوم بسيارة مفخخة بمدينة الصدر، ونتج هذا الانفجار عن عبوة ناسفة كانت مثبتة في سيارة متوقفة بالسوق.

وتعد منطقة مدينة الصدر إحدى ضواحي بغداد الفقيرة والأكثر اكتظاظا بالسكان، كما أنها معقل مناصري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

ونقلت وسائل الإعلام العراقية، عن مصادر أمنية، قولها الذي يفيد إن المحافظات الوسطى والجنوبية العراقية شددت إجراءات الأمن على خلفية التفجير الذي استهدف مدينة الصدر شرقي بغداد يوم الاثنين.

وقالت المصادر: «السلطات الأمنية في محافظات الوسط والجنوب شددت من إجراءاتها الأمنية، كما كثفت السلطات في محافظتي النجف وكربلاء من عمليات التدقيق الأمني للداخلين إليهما».

وأشارت إلى أن المفارز الأمنية المتحركة انتشرت في شوارع محافظة الديوانية، وفي البصرة عززت القوات الأمنية من تواجدها في الشوارع، موضحة أن هذه التشديدات جاءت على خلفية التفجير الذي استهدف مدينة الصدر شرقي بغداد مساء اليوم.