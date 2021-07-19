أفضل الأماكن السياحية في الغردقة.. احرص على زيارتها

يبحث الكثير من المواطنين عن أفضل الأماكن السياحية بالغردقة، وتعتبر الغردقة عاصمة السياحة العربية لما تملكه من شواطئ عامة وخاصة ومنتزهات ومارينا ومماشي سياحية وأكثر من 150‪ فندق ومنتجع سياحي، وشهدت الأماكن السياحية بالغردقة توافد الآلاف من المواطنين لقضاء أجازة عيد الأضحى، وارتفعت نسبة الإشغالات بالفنادق كامل الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل إلى 70% النسبة المقررة لاستقبال السياحة طبقًا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء

جزيرة الجفتون من أفضل الأماكن السياحية بالغردقة

تضم الغردقة أفضل الأماكن السياحية، ويأتي على رأسها جزيرة الجفتون وتبعد حوالي ساعة ونصف بالمركب السياحي وتضم شواطئ اورنج وباراديس ومحميات طبيعية ومناطق الغطس والسنوركل، وتنطلق إليها العشرات من المراكب السياحية من الساعة الثامنة صباحًا والعودة حتى الساعة الرابعة مساءًا.

مارينا الغردقة السياحي

تعتبر مارينا الغردقة السياحي من أفضل الأماكن السياحية بالغردقة واقع في قلب مدينة الغردقة، وصممت على الطراز الأوروبي فهي مارينا لليخوت واللانشات السياحية الفاخرة والفردية من نوعها، وتنتشر على ضفافها الكافتريات والمطاعم السياحية والبازارات ويتوافد عليها الآلاف من السائحين المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية بصفة يومية، وذلك من بعد غروب الشمس وحتى منتصف الليل.

مماشي سياحية بالغردقة

تضم الغردقة الممشى السياحي َوممشى شيري وشارع شيراتون في جنوب مدينة الغردقة، وهم من أفضل الأماكن السياحية بالغردقة وتضم المماشي عدد من المحلات التجارية والمولات والكافيهات السياحية والبازارات وتشاهد السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية حول العالم يتجولون على بالمماشي السياحية بالغردقة.