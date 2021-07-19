لميس الحديدي عن «أبو العربي»: المسرح المصري يعود من جديد

قدمت الإعلامية لميس الحديدي، حلقة خاصة من برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «ON»، من مسرح طيبة في مدينة نصر، حيث التقت نجوم مسرحية «أبو العربي»، وعلى رأسهم الفنان هاني رمزي، والفنانة داليا البحيري، معلقة: «المسرح ورد الفعل الجمهور بشكل مباشر حاجة تانية».

وأضافت: «جئنا إلى هنا لأننا نشعر أن هناك بداية حركة مسرحية تضيء لنا المسرح المصري، الذي انطفأت أضواؤه منذ زمن، فقد عاد هاني رمزي إلى المسرح لأول مرة منذ 19 سنة، كما تعمل داليا البحيري لأول مرة في المسرح».

وتابعت: «المسرح أبو الفنون، ومسرحنا المصري له تاريخ طويل، وضم نجوما كبار مثل فؤاد المهندس ونجيب الريحاني وفؤاد المهندس وعبدالمنعم مدبولي والزعيم عادل إمام ومحمد هنيدي ومحمد صبحي وأشرف عبدالباقي والراحل العظيم سمير غانم وأحمد بدير».

وأردفت أن المسرح المصري كان مصدرا للفن، لكنه اختفى وانطفأت أضواؤه، قبل أن تبدأ في السطوع مرة أخرى، حيث يحاول نجوم كبار إعادة الأضواء إليه مثل يحيى الفخراني ومحمد هنيدي ومحمد صبحي وأشرف عبدالباقي.

وكان الفنان هاني رمزي، أعرب عن نيته دعوة المواطن الذي تعرض للاعتداء أمام ابنته على يد كمساري أحد القطارات لحضور مسرحية «أبو العربي» التي تعرض خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال هاني رمزي: «أريد أن أتواصل مع الرجل الذي تعرض للاعتداء في القطار لكى أدعوه مع ابنته وأسرته لحضور مسرحية أبو العربي في العيد».