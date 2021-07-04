لميس الحديدي: تعويض شركة «إيفر جيفن» لقناة السويس الأعلى عالميا

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» أن إعلان ممثلي سفينة «إيفر جيفن» وهيئة قناة السويس، عن التوصل لاتفاقية نهائية لتسوية الأزمة، التي جاءت بعد تسبب السفينة العملاقة في تعليق الملاحة بالقناة لمدة 6 أيام متواصلة، هو أمرا شديد الأهمية.

وكشفت «الحديدي»، خلال مقدمة حلقة اليوم الأحد، من برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، أن التعويض المتفق عليه بين هيئة قناة السويس ومسؤولي السفينة، هو أعلى تعويض في العالم عن حادث بحري.

وأوضحت الإعلامية، أن هذا ليس مجرد كلام بل معلومات عرفتها من مصادر خاصة، مشددة على أن ذلك يعتبر الرسالة الأهم التي ترغب مصر في إيصالها للعالم.

وأردفت أن هذه الرسالة تدل وتوضح على أن مصر أمينة على قناة السويس والتجارة في العالم، كون قناة السويس تعتبر شريان الحياة للعالم، وكذلك مصر ترحب بشركائها لكن في سياق القانون.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قال الأسبوع الماضي، إن الهيئة توصلت لاتفاق مبدئي مع الشركة المالكة للسفينة على مبلغ التعويض، على ألا يتم الإفصاح عن المبلغ النهائي الذي تم الاتفاق عليه للحفاظ على سرية المعلومات.

وأكد «ربيع» في تصريحات صحفية، أن الاتفاق الذي تم الوصول إليه يحافظ على حقوق هيئة قناة السويس كاملة، ويسترد تكاليف عمليات الإنقاذ، ويراعي العلاقات الطيبة بين القناة وكبار عملاء الهيئة.