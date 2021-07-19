عمر كمال لـ«بيكا»: ماقصدش أغلط فيك.. بس انت ماتعرفش يعني إيه سلم موسيقي

أكد عمر كمال أنه لم يقصد الإساءة لمؤدي المهرجانات حمو بيكا، خلال حواره التليفزيوني، بعدما صرح بأن الأخير لا يجيد العناء، موضحًا في فيديو له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً: «أنا ماغلطتش في حد.. أنا أقصد إنك مش بتعرف تغني يعني مقامات وسلم موسیقي انت بتأدي حاجة معينة».

وقال إنّ هناك أعضاء بنقابة المهن الموسيقية لا يحيدون الغناء، مثل أعضاء شعبة الدي جي، والراب، والمونولوج، موضحًا أنّ «مش كل الناس بتتصنف مطربين.. وأنا طول عمري محترم مش بعمل مشاكل».

وشنّ مؤدي المهرجانات حمو بيكا، هجومًا حادًا على مغني المهرجانات عمر كمال، وذلك بعد شهادة الأخير ضد الأول، في تصريحات تليفزيونية، بأنه لا يُجيد الغناء.

وقال حمو بيكا، في مقطع فيديو، نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «انت بتقول إنك بتجيب مشاهدات 70 أو 80 مليون مشاهدة.. نسيت لما كنت بتعمل أغنية مش بتجيب 10 آلاف مشاهدة أصلًا.. انت طالع تقول عليّا إني مش بعرف أغني!».

وأضاف: «خلاص سيبت لك الغناء.. نفسي الناس تشوفك وانت واقف قدام المايك بتسجل أغنية، توبة إني أغني مع شخصية زيك.. ولا أعمل معاك حاجة تاني.. طالما بتقول عليا مابعرفش أغني.. أومال انت جيت لي ليه في الأول خالص.. واستقبلتك وضايفتك وأول تراك عملته معاك نجح.. وكنت كل ما تقعد معايا تقول لي انت يافطة المهرجان.. انت كنت بتشتغلني مثلًا!.. طالع دلوقتي قدام الناس تقول حمو مش بيعرف يغني!».