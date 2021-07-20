حمو بيكا يواصل الهجوم على عمر كمال: «نفسك بيقطع وأنت بتغني»

واصل مؤدي المهرجانات حمو بيكا، هجومه على عمر كمال، قائلًا: «أنت نفسك بيقطع وأنت بتغني.. وبتنزل الأوردرات تغني أغاني مش بتاعتك».

وقال حمو بيكا، في مقطع فيديو، نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «أنا عامل تحدي بيني وبينك.. كل واحد يعمل تراك لوحده.. والجمهور ييجي يتفرج عليك وإنت واقف بتسجل.. ويشوف نفسك بيتقطع إزاي.. وبعدين إنت معندكش رصيد غنائي عشان كدة بتغني أغاني خليجي.. لكن أنا ممكن أقعد 3 أيام على المسرح أغني الأغاني بتاعتي أنا بس.. عمري ما في حياتي أغني أغنية مش بتاعتي عشان منظري».

وأشار إلى الفيديوهات الساخرة التي كان يُقدمها بصحبة عمر كمال، قائلًا: «كنت بتيجي تعمل فيديوهات معايا، رغم إنها كانت بتضرني، وبتصور الفيديوهات دي لما بتلاقي نفسك واقع مهبط في السوق تقوم تيجي لي عشان تتشاف، لكن ده انتهى.. بان لنفسك .. اطلع غني لوحدك».

وأضاف: «خلاص سيبت لك الغناء.. نفسي الناس تشوفك وأنت واقف قدام المايك بتسجل أغنية، توبة إني أغني مع شخصية زيك.. ولا أعمل معاك حاجة تاني.. طالما بتقول عليا مبعرفش أغني.. أومال أنت جيت لي ليه في الأول خالص.. واستقبلتك وضايفتك وأول تراك عملته معاك نجح.. وكنت كل ما تقعد معايا تقولي أنت يافطة المهرجان.. أنت كنت بتشتغلني مثلًا!!.. طالع دلوقتي قدام الناس تقول حمو مش بيعرف يغني!!».