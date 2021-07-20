مصدر يكشف حقيقة منع الحجاب في حفل صولا عمر صاحبة أغنية «أبو أحمد»

قال أحد منظمي حفل الفنانة الشابة صولا عمر، إنه لا يفضل ارتداء الفتيات اللواتي سيحضرن الحفل المرتقب، في الساحل الشمالي، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، للحجاب.

وأوضح أحد منظمي الحفل، لـ«الوطن»، أنه يفضل ارتداء التربون أو الـ «إسبانش»، كما أنه من ضمن الشروط ارتداء ملابس ذات اللون الأبيض أو الأسود فقط، لافتًا إلى أنّ سعر التذكرة الواحدة 750 جنيهًا فقط.

صولا عمر، حققت شهرة واسعة، خلال الشهور القليلة الماضية، بعد تقديمها أغنية «أبو أحمد»، التي حظيت بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صولا عمر، هي فتاة كانت تقوم بإنتاج العديد من الفيديوهات الساخرة عن العلاقات الاجتماعية، وبدأت فكرة الأغنية الشهيرة بعد تواصل بينها وبين المنتجة دينا ياقوت، لإنتاج برنامج اجتماعي ساخر، ولكن تحول الأمر إلى أغنية بعد أن سمعوا صوتها وهي تغني.

وقالت «صولا» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «أنا بعاني من زمان أوي، ومن زمان وأنا بغني، بس ماكانش فيه حاجة وثقت موهبتي، حاسة إن دي ثمرة مجهود كبير لأن بقالي 7 سنين بغني وماحدش يعرف عني حاجة».

وتقول كلمات أغنية أبو أحمد لـ«صولا»: «أبو أحمد خدني الكوافير.. أبو أحمد دفعته كتير.. أبو أحمد عيّنلي شوفير.. أبو أحمد شقته عالنيل.. أبو أحمد فتح التلاجة.. أبو أحمد ملقاش فيها حاجة.. أبو أحمد اقفلها وراك.. أبو أحمد اطلب من ماك.. أبو أحمد اكتبلي الشقة.. أبو أحمد اوعى تقول لأه.. أبو أحمد يالا على مارينا.. أبو أحمد فشاليه بجنينه.. أبو أحمد هشتري عربية.. أبو أحمد رخصتها عليّا.. أبو أحمد وتكون عالزيرو.. أبو أحمد على طول بدعيله.. أبو أحمد نفسي في تليفون.. أبو أحمد ويكون آيفون».