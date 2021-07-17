حكيم يشعل أجواء الساحل الشمالي في حفل كامل العدد (صور وفيديو)

أبهر الفنان حكيم جمهوره وعشاقه في حفله الغنائي الذي أحياه في X-beach house بمدينة الساحل الشمالي، في أولى حفلاته الصيفية لعام 2021، في حفل كامل العدد بيعت كافة تذاكره.

حفل حكيم فى الساحل الشمالي بيع كافة تذاكره

قدم حكيم على مدار ساعتين عددا كبيرا من أغنياته وسط تفاعل الحضور من جميع الأعمار، حيث تواصل معهم بشكل دائم طوال الوقت بأغنيات غير تقليدية حققت ملايين المشاهدات.

حكيم قدم أغنيات أفرض وجاني

رقص الحاضرون على أبرز أغنيات حكيم، منها "افرض وجاني" و"السلام عليكو" و"ابوسوه" و"انا بحبك" و"حلاوة روح".

حكيم كان أعاد نشر تراث الأغنية الشعبية، من خلال «ميدلي غنائي» نشره عبر حسابه اليوم بموقع «يويتيوب»، بعنوان «ميدلي تطوير مراحل الفن الشعبي لعام 2021».

حكيم يشدو لسيد درويش وعبدالمطلب وحسن الأسمر

الميدلي تضمّن 7 أغنيات لرموز الأغنية الشعبية، من بينها أغنية له وهي «آه يا قلبي» في حين كانت باقي الأغنيات هي «محسبكو انداس لسيد درويش، و«على الحلوة والمرة» لعبد الغني السيد، و«يا حاسدين الناس» لمحمد عبد المطلب، و«بهية» لمحمد العزبي، وبنت السلطان لأحمد عدوية، و«الواد الجن» لحسن الأسمر.

يذكر أن حكيم كان قد طرح مع بداية العام الماضي ألبوم "الراجل الصح"، وتضمن 11 أغنية طرحها بشكل متتالي.