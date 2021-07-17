روبي تشعل حفل الساحل الشمالي: رقصت على «جاني بهداوة» (فيديو)

نشرت الفنانة روبي، عبر حسابها على السوشيال ميديا، مقطع فيديو من داخل حفلها الغنائي الذي أحيته مساء الجمعة في الساحل الشمالي، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

روبي قدمت رقصتها الشهيرة وسط تفاعل الجمهور

وظهرت روبي خلال مقطع الفيديو الذي نشرته عبر «فيس بوك» وهى ترتدي فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، وترقص بطريقتها الشهيرة وهي تغني «جاني بهداوة.. أصل الأفندي» من أغنية «حتة تانية» وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي بدأ يغني معها.

أغنية «حتة تانية» كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، وحققت منذ طرحها عبر موقع يوتيوب منذ شهر مارس الماضي مايزيد عن 93 مليون مشاهدة.

روبي تصدرت التريند قبل إحياء حفلها بالساحل الشمالي

وكانت الفنانة روبي قد تصدرت «التريند» ومحركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، قبل ساعات قليلة من إحياء حفلها بالساحل الشمالي، بسبب الشروط التي وضعتها القائمين على الحفل، واعتبرها متابعو السوشيال ميديا غريبة وسخر منها البعض، ومن بين هذه الشروط، أن يكون حضور الحفل للثنائيات «كابلز»، وألا يقل سن الحضور عن 25 سنة، ومنع ارتداء الهوت شورت، وارتداء الملابس البيضاء، وتجنب العنف.

أما الشرط الخاص بالسماح بارتداء «التوربون» فقط للسيدات المحجبات، غضب بعض متابعي السوشيال ميديا، والترويج بأن الحفل يمنع الحجاب ولن يسمح بدخول المحجبات، وهو ماردت عليه الفنانة روبي عبر السوشيال ميديا بتأكيدها عدم منع المحجبات، وأنها لم تكن تسمح بذلك، وأن القائمين على تنظيم الحفل يقصدون بـ«التوربون» الحجاب.