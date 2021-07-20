السبكي يعلن تعاقده مع محمد إمام على فيلم «عمهم» (صور)

أعلن المنتج أحمد السبكي، خلال صفحة شركته «السبكي للإنتاج الفني»، تعاقده مع الفنان محمد إمام على بطولة فيلم جديد يحمل اسم «عمهم».

ونشرت الشركة بيانا على صفحتها الرسمية جاء نصه كالتالي: «المنتج أحمد السبكي يتعاقد مع النجم محمد إمام على بطولة فيلم (عمهم)، وتم رصد ميزانية ضخمة للعمل الذي يعتبر نقله نوعية جديدة هي الأولى من نوعها في السينما المصرية والعربية».

وأضاف البيان «وجاري التحضير وترشيح بقية الأدوار استعداداً لبدء التصوير بعد عيد الأضحى مباشرةً.. الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي»

يذكر أن محمد لإمام شارك في السباق الرمضاني بمسلسل «النمر» بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

ودارت أحداث المسلسل في منطقة الصاغة والصراعات وكواليس الصناعة بين التجار.

وقد تصدر المسلسل التريند في مصر والدول العربية خصوصًا الإمارات ولبنان والأردن، كل هذا بجانب ردود الفعل الإيجابية التي جاءت عن المسلسل على وسائل التواصل الاجتماعي من الحلقات الاولي لعرض المسلسل،وأثنى المشاهدون على أداء النجم محمد إمام وطاقم العمل.

مسلسل «النمر» تم تغير اسمه من «الملك» إلى «النمر» قبل بداية التصوير، بسبب تشابه الاسم مع مسلسل الملك لعمرو يوسف، وفاجئ إمام جمهوره بتغيير اسم المسلسل، من خلال منشور عبر إنستجرام، كتب فيه «النمر رمضان 2021 إن شاء الله».