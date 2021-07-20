قبل حمادة هلال.. مطربون غنوا لـ «أم أحمد»

طرح الفنان حمادة هلال، خلال الساعات القليلة الماضية، كليبه الجديد «أم أحمد»، والذي تصدر تريند «تويتر» في الساعات الأولى من طرحه.

أغنية «أم أحمد» من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد قماح، والكليب إخراج أحمد أشرف ومن توزيع شركة «ديجيتال ساوند».

كلمات أغنية أم أحمد

وتقول كلمات الأغنية: «أم أحمد فى البلكونة.. تشوفها تقول طفلة صغنونة.. بتزغرط ويا جاريتها.. للى قدروا يفرحونا.. أيمن سواق مقطورة.. وفرحته عايزة لها صورة.. كاتب فوق العربية.. يابلادى دائمًا منصورة.. مينا الحلاق سهران.. ويا صحابه فى الدكان... كله يرقص كله يغنى كله الليلة دى فرحان».

وحرص حمادة هلال خلال الكليب على تسليط الضوء على الحارة الشعبية، بما تتميز به من البساطة واللمة. كما اقترب من تحقيق أول نصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرح الكليب.

ولم يكن حمادة هلال، هو أول فنان يغني لاسم «أم أحمد»، فقد سبقه مطربا المهرجانات أوكا واورتيجا، حيث طرحا الثنائي، عام 2013، مهرجان بعنوان «أم أحمد»، وحقق المهرجان نجاحا كبيرا في واشتهرت أكثر في الأفراح الشعبية.

المطرب اللبناني ربيع الأسمر غنى عام 2016، أغنيته الشهيرة «أم أحمد»، والتي حققت نجاحا كبيرا، وحتى الآن يحرص ربيع الأسمر على تأدية الأغنية في العديد من اللقاءات التلفزيونيه والمناسبات.