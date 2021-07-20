بـ 214 ألفا.. سوزوكي تطرح أول سياراتها الكهربائية في الهند

فى ظل حرب تطوير السيارات الكهربائية بين شركات صناعة السيارات عالميا، ستطلق شركة سوزوكى اليابانية، أول سياراتها الكهربائية، بحلول السنة المالية 2025 فى الهند أولا، كما ذكرت «NIKKEI Asia».

وحسب التقارير، فسوف تكون السيارة الأولى التى ستصنعها سوزوكى اليابانية، من فئة السيارات الكهربائية بالكامل، وليست هجينة، ومن المتوقع أن يكون سعرها مناسب، لتغزو بها أسواق الهند.

سيكون سعر السيارة الكهربائية التى ستطلقها سوزوكى بسعر 13 ألفا و700 دولار، أى 214 ألفا و400 جنيه مصرى بأسعار الصرف الحالية، وستطلقها سوزوكى فى الهند أولا ثم اليابان، ومن بعدهما فى دول أوروبا.

وعلى الرغم من مبيعات السيارات الكهربائية فى الهند ليست كبيرة، إلا أن سوزوكى اختارتها لتكون الدولة الأولى التى تطلق بها أولى سياراتها الكهربائية، ولكن فى الهند، تقدم الحكومة إعانات لشراء السيارات الكهربائية بقيمة 100 مليار روبية، أى 1.3 مليار دولار، حيث تهدف الهند إلى رفع مبيعات السيارات الكهربائية فى البلاد إلى 30% من السيارات المباعة بحلول عام 2030.

والسبب الثانى الذى رجح كفة الهند لدى سوزوكى، أن مبيعات الشركة فى الهند تبلغ حوالى 50%، وتأمل شركة سوزوكى من خلال إضافة سيارة كهربائية بسعر يعتبر رخيصا، فى الحفاظ على قدرتها التنافسية فى السوق الهندى.

جدير بالذكر، أن شركة سوزوكى قد أعلنت من فترة ليست طويلة، أنها ستستثمر 9 مليارات دولار فى البحث والتطوير فى مجال السيارات الكهربائية، كما أن سوزوكى لديها خطط إنتاج بطاريات كهربائية قيد التنفيذ فى الوقت الحالى، حيث تقوم ببناء مصنع للبطاريات الكهربائية فى الهند مع شركة قطع غيار سيارات.

كما أنها ستنتهى من بناء مصنع فى الهند فى شراكة مع شركة توشيبا لإنتاج البطاريات الكهربائية، فى سبتمبر القادم.