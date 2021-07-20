سنن صلاة عيد الأضحى.. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم

سنن صلاة عيد الأضحى، تعد من الأفعال البسيطة التي قد ينساها البعض، ولكن أجرها وثوابها عظيم، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفقا لما حدده المركز العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، موضحا أنه من سنن وآداب عيد الأضحى المبارك، الاغتسال، ولبس أحسن الثياب، والتطيب؛ استعدادًا لصلاة العيد.

وأضاف المركز في سنن صلاة عيد الأضحى المبارك، أنه يستحب الإمساك عن الطعام حتى يرجع المصلي من صلاة العيد، فقد «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ». أخرجه الترمذي.

سنن مستحبة

وأوضح أن هناك سُننا مستحبة في صلاة العيد، منها أن تُصلى جماعة؛ وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض؛ لأنه ذِكْرٌ مسنون فات محلُّه، فلم يقضه كدعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ الثانية أن يرفع المُصلي يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ».

سنن صلاة عيد الأضحى

كما أشار إلى أنه يستحب خروج المصلي للصلاة العيد ماشيًا؛ لحديث عليٍّ -رضي الله عنه- قال: «مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا». أخرجه الترمذي، والذهاب للصلاة من طريق والرجوع من طريق آخر؛ لحديث جابر -رضي الله عنه- قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ». أخرجه البخاري.

وأكد المركز، أنه يستحب التهنئة بالعيد والدعاء للغير بالقبول؛ فعن جبير بن نفير، قال: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ». قال ابن حجر: إسناده حسن. [فتح الباري:2/446].

وأوضح المركز أنه يستحب للمضحي أن يطعم بعد صلاة العيد من أُضحيته، ففي مسند الإمام أحمد: «..وَلَا يَأْكُل ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ».

تكبيرات عيد الأضحى

وتابع: "إذا فرغ من الصلاة أن يخطب على المنبر خطبتين، يَفْصِل بينهما بجَلْسة، والمستحب أن يستفتحَ الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبعٍ، ويذكرَ اللَّهَ تعالى فيهما، ويذكرَ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويوصي الناس بتقوى الله تعالى وقراءة القرآن، ويعلِّمهم صدقة الفطر، ويُسْتَحَبُّ للناس استماعُ الخطبة".

وشدد على عدم التفريط في إجراءات الوقاية من كورونا الاحترازية أثناء صلاة العيد وخطبتها.