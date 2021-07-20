حددت دار الإفتاء الليبية، في بيان رسمي، موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في ليبيا، بين الساعة السادسة إلا 10 دقائق صباحًا وحتى الساعة السابعة إلا 10 دقائق صباح يوم الثلاثاء، بعدما جرى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، في وقت سابق هذا الشهر.

وقالت دار الإفتاء الليبية في بيان حول موعد صلاة عيد الأضحى 2021، إن إقامة صلاة عيد الأضحى هذا العام ستكون في المساجد والساحات الشاسعة وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

موعد صلاة عيد الاضحى 2021 في ليبيا

وتبين أن موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في ليبيا، صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو، الذي يصادفه هجريًا العاشر من شهر ذي الحجة، مختلفا حسب كل مدينة من شرق البلاد إلى غربها وجنوبها.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدن ليبيا

موعد صلاة عيد الأضحى طرابلس الساعة 6:33 صباحًا.

موعد صلاة العيد في بنغازي الساعة 6:07 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة مصراته الساعة 6:26 صباحًا.

موعد صلاة العيد في مدينة طبرق الساعة 5:52 صباحًا.

موعد صلاة العيد في مدينة درج الساعة 6:50 صباحًا.

موعد صلاة العيد في زلة الساعة 6:23 صباحًا.

موعد صلاة العيد في السدر الساعة 6:17 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في توكرة الساعة 6:04 صباحًا.

موعد إقامة صلاة عيد الأضحى في العقيلة الساعة 6:14 صباحًا.

موعد صلاة العيد في البيضاء الساعة 5:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في سرت الساعة 6:23 صباحًا.

موعد صلاة العيد في العجيلات الساعة 6:36 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الجديد الساعة 6:40 صباحًا.