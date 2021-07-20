بـ حيوانات جديدة وأماكن أثرية.. «حديقة الجيزة» تستقبل زائريها في العيد

يستعد الآلاف للاحتفال بإجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تخرج بعض الآسر لقضاء الأوقات خارج المنازل لزيارة الحدائق والمتنزهات العامة ومنها حديقة حيوان الجيزة والتي تعتبر من أشهر حدائق الحيوان في الشرق الأوسط.

الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، كشف عن بعض الاستعدادات التي قامت بها إدارة حديقة حيوان الجيزة من أجل استقبال الزائرين خلال أجازة العيد كما يلي:

1-ارتداء الكمامة عند شباك التذاكر ودخول الحديقة بالكمامة بعد قياس درجات الحرارة على البوابات الرئيسية.

2- عرض حيوانات جديدة مثل «الزرافة وسيد قشطة وسبع البحر والأسود والنمور البنغالية وأنواع رائعة من الطيور والدببة الروسي والأمريكي والكانجر الأحمر وإنسان الغاب والشامبانزي».

3- فتح الأماكن الأثرية بالحديقة أمام الجمهور مثل جزيرة الشاي والجبلاية الملكية وجبلاية الشمعدان وغيرها من الأماكن الأثرية.

4- تطوير البحيرة المحيطة بجزيرة الشاي والبالغ مساحتها 4 أفدنة ووضع طيور نوعية في البحيرة مثل البجع والأوز الفرعوني وغيرها بالإضافة لتشكيلة رائعة أخرى من الطيور.

5- استحداث مجموعة من الأنشطة الترفيهية الجديدة داخل الحديقة حتى يمكن للزائر قضاء يومه بالكامل داخل الحديقة.

6- فتح حديقة الحيوانات الأليفة للأطفال حيث سيكون هناك تفاعل مباشر بين الأطفال والحيوانات وسيتلقى الأطفال محاضرات وتدريبات حول طرق التعامل مع الحيوانات الأليفة.

7- تحرير محاضر للمخالفين ولمن يتعدوا على المناطق الأثرية في الحديقة بواسطة قوات الشرطة المنتشرة داخل الحديقة.

8- التنبيه على ضرورة التعامل مع الحيوانات برفق ومن خلال الحارس المخصص له والحفاظ على منظومة النظافة في الحديقة.

9- دخول الأماكن المغلقة والمتاحف الموجودة داخل الحديقة يكون بالكمامة أيضًا.

10- عدم وقوف أكثر من 10 أشخاص أمام القفص الواحد خاصة أقفاص الطيور تطبيقًا للتباعد.