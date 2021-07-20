بث مباشر.. شعائر صلاة عيد الأضحى من مسجد المولى بمدينة العلمين الجديدة كتب: أحمد حامد دياب 05:22 ص | الثلاثاء 20 يوليو 2021 مسجد العلمين الجديدة «تقدم الوطن» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، من مسجد المولى بمدينة العلمين الجديدة. اقرأ المزيد: عضو بـ«الشؤون الإسلامية» يوضح سبب تطبيق إجراءات كورونا في صلاة العيد أماكن صلاة العيد في محافظة المنوفية.. أبرزها «العباسي والمتولي» تعرف على أشهر أماكن صلاة العيد في محافظة الجيزة تعرف على أماكن صلاة العيد في محافظة القاهرة أماكن صلاة العيد في محافظة القليوبية ....2200 مسجد ومنع الساحات صلاة العيد عيد الأضحى المبارك العلمين الجديدة