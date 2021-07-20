عاجل.. السيسي يصل مسجد مالك الملك بالعلمين الجديدة لأداء صلاة العيد

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مسجد مالك الملك بمدينة العلمين الجديدة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وبدأت شعائر الصلاة بتكبيرات المصلين ثم تلاوة قرأنية للقارئ الشيخ هاني الحسيني.

ويحضر الصلاة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة.