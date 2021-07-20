عاجل.. انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية في ليلة عيد الأضحى دون إصابات

بين صخب فرحة ليلة عيد الأضحى بالإسكندرية، كانت منطقة العطارين مع صخب من نوع آخر، تمثل في سقوط أجزاء من عقار بتلك المنطقة التي تقع غرب المدينة الساحلية، إلا أن القدر كان رحيما بالمواطنين، حيث لم تحدث أي إصابات أو وقوع أي حالات وفاة في تلك الليلة المفترجة.

سقوط جزئي لعقار في حارة الدسوقي من الإمام مالك بالعطارين غرب الإسكندرية

وقال المحاسب رجب النقيدي، رئيس حي وسط، إنه في استجابة سريعة وعاجلة للبلاغ الوارد من غرفة عمليات المحافظة، بسقوط أجزاء من العقار الكائن بـ 9 حارة الدسوقي من الإمام مالك بالعطارين، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، تم الانتقال فورا لموقع العقار بحضور مدير إدارة الازمات وإدارة المتابعة بالحي والمهندس النوبتجي.

تفاصيل عقار العطارين المنهار جزئياً بالإسكندرية

وأوضح «النقيدي»، في بيان فجر اليوم الثلاثاء، أنه قد تمت المعاينة للعقار المكون من أرضي بالإضافة إلى 3 أدوار علوية، وخال من السكان، وتبين سقوط أجزاء من الداخل دون وقوع إصابات، كما تبين أن العقار متهالك وبه شروخات وتصدعات.

قام المهندس النوباتجي بعمل إشارة لقسم شرطة العطارين لعمل حواجز حديدية حول العقار حماية للمارة، وتم إحالة الأمر للادارة الهندسية لاتخاذ اللازم قانونا، وجاري المتابعة.