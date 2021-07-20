بـ«السيلفي والجلوس على الكورنيش».. أهالي القليوبية يحتفلون بعيد الأضحى

حرص المواطنون بمحافظة القليوبية على التقاط الصور «السيلفي»، وشراء البالونات بعد الانتهاء من أداء صلاة عيد الأضحى، احتفالا بالعيد، وتوافد المواطنون بالمحافظة صباح اليوم الثلاثاء، أول ايام عيد الأضحى، للاحتفال بالعيد على الحدائق حاملين البالونات وسط فرحة الأطفال.

وناشدت محافظة القليوبية المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الاحتفالات.

محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر ببنها

وأدى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الثلاثاء، بمسجد ناصر بمنطقة الفلل بمدينة بنها، مع الآلاف من أهالي المدينة، يرافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية ورجال الدين الإسلامي.

انتشار امني لتأمين احتفالات عيد الاضحي بالقليوبية

وانتشر رجال الشرطة بمحيط المساجد والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، وكثف رجال المرور من تواجدهم لتنظيم حركة السيارات.

محافظ القليوبية يقدم التهاني للمواطنين بالعيد

وقدم محافظ القليوبية التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي القليوبية خاصة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يرفع الله عنا الوباء.

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