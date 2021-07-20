الرئيس الأفغاني يقطع صلاة العيد بسبب صوت انفجارات صاروخية

اضطر الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى قطع صلاة عيد الأضحى المبارك، بسبب سقوط صاروخين بمنطقة قريبة من المسجد الذي صلى فيه العيد، مع مرافقيه بالمنطقة الخضراء المحصنة أمنيًا.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية بحسب وسائل إعلام محلية، قطع الصلاة من جانب الرئيس ورفاقه بعد سماعهم دوي الانفجارات العنيف.

ونقلت «سكاي نيوز» عن وسائل إعلام محلية وشهود عيان، أن صاروخين على الأقل أطلقا قبيل خطاب مرتقب للرئيس الأفغاني بمناسبة عيد الأضحى، وسمع دويهما في المنطقة الخضراء التي تضم مقر الرئاسة ومقر عدد من السفارات الأجنبية ومنها السفارة الأمريكية.

وكانت الحكومة الأفغانية، قد أعلنت أن قواتها استعادت السيطرة على عدة مناطق سقطت سابقا في قبضة مسلحي حركة «طالبان».

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، الجمعة الماضية، أن قواتها انتزعت خلال الساعات الـ24 السابقة من طالبان، السيطرة على مديريتي سيغان وكهمرد في ولاية باميان وسط البلاد ومديرية جخانسور في ولاية نيمروز جنوب غربيها، حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وأكدت الوزارة أن القوات الحكومية تواصل عملياتها لاستعادة المناطق الأخرى التي سيطرت عليها طالبان، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.