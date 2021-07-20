«أورمان كفر الشيخ»: ذبح 8 عجول وتوزيع لحومهم على الأكثر احتياجا

بدات جميعة الأورمان بمحافظة كفرالشيخ، أول أيام عيد الأضحى، في ذبح 8 عجول من بعد الصلاة مباشرة بمجزر كفر الشيخ المعتمد من وزارعة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطري.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، تطهير المجزر بالكامل وبدء الذبح، وأن الجمعية خصصت «30» عجلا بلديت سيتم ذبحهم وتوزيعهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة كفرالشيخ.

وأوضح «شعبان» أنه بمجرد الانتهاء من الذبح والتجزير والتشفيه سيتم توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة تبلغ 28 ألف كيلو، مؤكدًا أنه يتم ذبحها خلال أيام العيد وتوزع بعد شهرين.

يذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان، ومستمرة في تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التاكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، والمشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.