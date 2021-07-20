حاضنة الأنبياء والعلماء.. أحمد كريمة: مصر لن تجوع أو تعطش لـ11 سببا

فضائل عديدة لمصر المحروسة ذكرها الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مشيرًا إلى أنه بسبب هذه الفضائل لن تجوع مصر ولن يحجب الله عنها رزق أو مياة أبدًا، هذه الفضائل نذكرها لكم كما يلي:

1-مصر بلد عاش فيها أنبياء وعلماء وأولياء وقديسون وصديقون من المسلمين وأهل الكتاب.

2-لم يُقتل على أرضها نبي وحفظ الله أرض مصر أن يقتل عليها نبي أو يهان على أرضها نبي.

3-لم يهان على أرضها ولي من الأولياء واستقبلت الأولياء وعاشوا فيها.

4-جاء آل البيت إلى مصر وأقاموا فيها هربًا من الاضطهاد مثلما حدث مع السيدة زينب بنت الإمام علي وبنت السيدة فاطمة الزهراء، حينما خيرها يزيد بن معاوية عن بلد تختارها لتخرج إليها من المدينة فاختارت مصر.

5-بلاد مصر من حلايب وشلاتين حتى الأسكندرية ما من مدينة إلا فيها ضريح لصحابي أو ولي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

6-القدر تسبب في قدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر.

7-استضافت مصر الصالحين ولم يهان على أرضها إنسان.

8-العائلة المقدسة وسيدنا يوسف جاءوا إلى مصر وعاش على أرضها سيدنا موسى.

9-سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء جاء إلى مصر وتزوج منها السيدة هاجر أم إسماعيل.

10-السيدة هاجر المصرية هي أساس العرب والمصريين هم أخوال العرب والنبي قال عن المصريين أنهم أخوال العرب وأوصى صحابته بهم خيرًا.

11-تزوج النبي محمد السيدة مارية القبطية وهي أميرة مصرية وليست أمة كما يروج البعض.