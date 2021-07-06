أحمد كريمة: بيان 3 يوليو شرعي 100% ولا مزايدة في هذا الجانب «فيديو»

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن بيان 3 يوليو الذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي له تأصيل ديني وفقهي، موضحًا أن العلوم الفقهية الإسلامية فيها علم يُسمى علم السياسة الشرعية، لافتًا إلى أنه من ضمن مكونات هذا العالم باب يسمى أهل الحل والعقد والذي يتحدث عن وج

هاء الناس حيث من حق الحاكم الاستعانة بمشورتهم ويستنير بخبراتهم ضاربًا المثل بمجلس الشيوخ حاليًا.

وأضاف كريمة خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه في العصر النبوي كان أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب يشكلون مجلسا مصغرا لأهل الحل والعقد، مشيرًا إلى أن هؤلاء لهم خبرة في تسيير الأمور.

واعتبر كريمة أن بيان 3 يوليو كان فيه توفيقًا إلهيًا ربانيًا، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن أن يصدر بيان مثل ثورة 1952 وأنه كان يمكن إصدار بيانات فردية ولكن الرئيس السيسي طبق تطبيقًا عمليا لمشورة وجهاء الناس وأهل الحل والعقد معتبرًا أن ذلك من التوفيق الإلهي له.

ولفت كريمة إلى أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وبابا الإسكندرية تواضروس الثاني وقادة أفرع القوات المسلحة ووزير الداخلية وأحزاب سياسية وهيئات قضائية وشخصيات عامة حضروا بيان 3 يوليو، معتبرًا أن هذه أول مرة تحدث في تاريخ مصر.

ووصف كريمة ما حدث يوم 3 يوليو أنه انتقال من نظام لنظام بقرار فقهي سياسي شرعي أصدره أهل الحل والعقد، مشيرًا إلى أن التكييف الفقهي لبيان 3 يوليو هو بيان لأهل الحل والعقد نظرًا لأنها إرادة شعبية مؤيدة بموافقة وجهاء الشعب وأن هذه هي الشرعية، مشددًا على أن «بيان 3 يوليو شرعي 100% ولا مزايدة في هذا الجانب».