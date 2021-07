أول فيديو لاستهداف قصر الرئاسة الأفغاني بالصواريخ أثناء صلاة العيد

أظهر بثا تلفزيونيا على الهواء مباشرة أصوات سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية «كابل»، اليوم الثلاثاء، خلال صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث أكمل الرئيس أشرف غني وآخرون في محيط القصر صلاة عيد الأضحى، رغم سماع دوي الانفجارات.

وأطلق صاروخان على الأقل، قبيل خطاب مرتقب للرئيس الأفغاني أشرف غني بمناسبة عيد الأضحى، وفق وسائل إعلام وشهود.

Rocket attack near the Presidential Palace in Kabul Afghanistan today.. Sound on to understand whats happening pic.twitter.com/S1QxeiL29S