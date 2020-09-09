مقتل 10 وإصابة آخرين في تفجير استهدف نائب الرئيس الأفغاني بكابول

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين في التفجير الذي استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح في كابل، وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية".

وهزّ انفجار وسط عاصمة أفغانستان كابول، حيث جرى استهداف موكب أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد مكتب الصحافة والعلاقات العامة للنائب الأول في بيان، حسب ما أوردته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، بأنّ الهدف من انفجار اليوم كان أمر الله صالح وموكبه.

ووقع الانفجار في الحي الرابع بالعاصمة كابول قرب ساحة تيماني السابقة.

وقال رضوان مراد رئيس المكتب الإعلامي لصالح، إنّ "الهجوم الإرهابي فشل وأن صالح بحالة جيدة". وأصيب أمر الله صالح بجروح طفيفة واحترقت يده، كما وردت أنباء تفيد بأنّ ابنه البكر الذي يرافقه في أمان.