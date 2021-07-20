الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى والحرم الإبراهيمي «صور»

أدى أكثر من مئة ألف مصلٍّ، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وعلت تكبيرات العيد إيذانا بحلول أول أيام العيد وسط حشود كبيرة من المصلين، فيما أقام عشرات المقدسيين صلاة العيد قرب باب الأسباط، بعد أن أُبعدوا عن المسجد الأقصى بأمر من سلطات الاحتلال، ومعظمهم من الناشطين الذين كانوا من المرابطين فيه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، أعلن موعد صلاة العيد لهذا العام 1442هـ، هو الساعة 6:20 دقيقة صباحًا حسب التوقيت الصيفي، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

وناشد الشيخ حسين المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية، حفاظًا على الصحة العامة، خاصة مع استمرار انتشار جائحة كورونا وتأثيرها على حياة المواطنين والعالم أجمع.

وأدى الآلاف من أهالي الخليل، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في باحات الحرم الإبراهيمي الشريف، وصدحت التكبيرات ابتهاجًا بالعيد وسط أجواء من الفرحة والسرور خاصة بين الأطفال والنساء، رغم كل الحواجز والمضايقات من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

وكان رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، وعدد من طواقم البلدية، تفقدوا صُناع الجمال وطواقم مجلس الخدمات المشترك، خلال تأديتهم لعملهم حتى ساعات الصباح الأولى، مقدمًا لهم التهاني بحلول عيد الأضحى المُبارك، مثمنًا جهودهم وتفانيهم بالعمل خدمة للوطن والمواطن، قائلًا: «أنتم جنود الميدان الذين تخدمون الوطن بثبات وعزم، وتؤثرون راحة المواطنين على راحتكم، فأنتم عنوان الحضارة والرقي، لأنّ النظافة تعكس الوجه الحضاري للمجتمع».