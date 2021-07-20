وزارة الداخلية السعودية تصدر قرارات جديدة متعلقة بالسفر في ظل كورونا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس الإثنين، عن التطعيم بجرعتين من اللقاح المضاد لكوفيد -19 شرط أساسي من أجل السماح بالسفر للمواطنين السعوديين إلى خارج المملكة العربية السعودية ابتداء من يوم 9 أغسطس المقبل.

من جانبها نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن مصدر بوزارة الداخلية السعودية، قوله: «وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، وفي إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد، ونظرا لما تشهده دول العالم من ظهور موجات انتشار جديدة للوباء وظهور متحورات للفيروس التاجي وانخفاض فاعلية الجرعة الواحدة من اللقاح في مواجهة هذه المتحورات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، ولما أثبتته الدراسات والأبحاث العلمية المعتبرة من أن تلقي جرعتين من اللقاح كفيل للحماية من مضاعفات متحورات فيروس كورونا المستجد فقد تقرر اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين، وذلك ابتداء من 9 أغسطس من العام 2021».

وزارة الداخلية السعودية: اشتراط تلقي الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج

وأكد المصدر عبر وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنه يُستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن 12 عاما، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر فيروس كورونا المستجد خارج المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المتعافين من فيروس كورونا المستجد، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، ومن أصيب بكوفيد -19 وحصل على جرعة واحدة من اللقاح المضاد للفيروس».

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت قبل أسبوع إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا في السعودية للذين تلقوا الجرعة الأولى وذلك لكل الأعمار، بعد أن كانت أجلتها منتصف أبريل الماضي لمن تلقى الجرعة الأولى، وذلك لإتاحة المجال أمام تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.