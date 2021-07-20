شهادات استثمار بنك مصر: 5 فئات بعائد شهري ثابت

يبحث المواطنون عن الادخار وزيادة أموالهم من خلال عائد استثماري شهري، في المقابل أعلن بنك مصر عن شهادات استثمار بعائد ثابت شهريا.

وتستعرض «الوطن» أهم شهادات الاستثمار ببنك مصر وشهادات الادخار.

شهادة القمة

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدني لشراء الشهادة 1000 جنيه ويمكن مضاعفتها.

- معدل ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- متاح الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت

ومن ضمن شهادات الاستثمار ببنك مصر شهادة الادخار ذات العائد الثابت.

- تصدر لمدة 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري ومبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

- عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريا أو سنويا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة.

شهادة 7 سنوات

شهادات الاستثمار ببنك مصر تضم شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 750 جنيها ويمكن مضاعافاتها.

- عائد ثابت شهريا.

الشهادة الثلاثية

شهادات الاستثمار ببنك مصر، ضمت الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

أمان المصريين

ضمت شهادات الاستثمار ببنك مصر شهادة تسمى أمان المصريين.

- تصدر الشهادة للأفراد المصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة.

- يصرف العائد في نهاية مدة الشهادة.

- تمنح الشهادة وثيقة تامين على الحياة.

- إمكانية الفوز في السحب الربع سنوي بقيمة 10,000 جنيه.

- كل 500 جنيه تمثل فرصة للفوز في السحب.

- لا يحق للعميل الفائز الدخول بسحوبات مرة أخرى.

- يمكن استراداد الشهادة في أي وقت.

شهادة ابن مصر

بنك مصر أوقف فى أغسطس الماضي شهادة ابن مصر، وكانت الضوابط المعمول بها فى هذه الشهادة:

- شهادة بعائد ثابت 15 %

- شهادة استثمارية ثابتة لا تجدد بصورة تلقائية

- تم تحديد مدة شهادات الإستثمار ببنك مصر12 شهر وتحسب مدتها من يوم تفعيلها داخل البنك.