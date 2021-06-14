كيفية إخراج زكاة المال عن شهادات الاستثمار.. الإفتاء توضح

قطاع كبير من المواطنين يلجأ لـ شهادات الاستثمار كونها أحد الملاذات الأمنة للادخار، وعليه يتساءل البعض عن طرق إخراج زكاة المال لهذه الشهادات، وهو ما توضحه «الوطن»، في إطار سلسلة الخدمات الدينية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

ووفقا لدار الإفتاء المصرية، خلال إحدى حلقات البث المباشر، أجابت على موعد دفع زكاة المال المستحقة عن شهادت الاستثمار وكيفية دفع الزكاة لشهادات متفرقة على مدار السنة الهجرية ومدى إمكانية وجواز تقديم دفع الزكاة لحالات إنسانية.

ومن جهته قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من الضروري أن تحدد ميعاد أول شهادة وزكاتها، وفي هذا المعاد تخرج الزكاة عن كل شيء لديها.

وأضاف شلبي، أن الرأي في ذلك في المذهب الحنفي يقول إن العبرة بطرفي الحول، مؤكدًا على حد تعبيره «الأفضل أن يتم تحديد معاد واحد، ومع أول معاد يخرج المزكي زكاته عن كل شيء، فلو كل شهادة يخرج لها بعد عام كامل قد ينسى ما أخرج وما لم يخرج ويحدث اضطرابًا».

في ذات السياق، كان قد أكد شلبي في بث مباشر سابق، «الأصل أن يحسب المسلم في كل نهاية سنة هذه الشهادات وقيمتها والربح الموجود معه حاليا، فمثلًا لو أن أحدهم ربحه في السنة 50 ألف جنيه وأخذ منه 30 ألفا والباقي 20 ألفا فهنا عليه أن يخرج على المبلغ الأخير وهو 20 ألفا مع أصل الشهادات».

حالات لا تخرج فيها الزكاة على شهادات الاستثمار

أما عن الحالة التي لا تخرج فيها الزكاة، فقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإنسان الذي ليس له أي دخل آخر أو إن كان معاشه ضعيفا، ويعتمد على هذه الأرباح اعتمادا أساسيا، ففي هذه الحالة لا يخرج الزكاة عن أصل الشهادات وإنما يخرج عن الفوائد فقط بنسبة 10% للحالات الإنسانية.