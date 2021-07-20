فرص تدريب ألمانية بالتعاون مع «الهجرة»: 1 أغسطس آخر فرصة للتقديم

أعلن المركز الألماني المصري للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، بالتعاون مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، فرصة تدريب للشركات الناشئة التي تعمل على الحلول الذكية والرقمية يشتركوا في مسرع أعمال بتنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي إي زد».

والمركز عبارة عن ثمرة التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ضمن مبادرة «مراكب النجاة» والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بتكليف من الوزارة الفيدرالية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)،

وقال مصدر بوزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أنَّ آخر موعد للتقديم 1 أغسطس 2021، وسيتم اغلاق التقديم، مضيف ان التدريب يعتمد على تنمية الشركات الناشئة التي تركز على تحويلات أفضل وأسرع وأرخص، مدعومة بحلول مبتكرة قائمة على التكنولوجيا وتدعم الالتزامات الدولية لخفض التكاليف وتحسين الاستخدام الموجه نحو التنمية للتحويلات (أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة) وGCM (الاتفاق العالمي بشأن الهجرة).

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة يعمل بفريق محترف وواسع المعرفة يهدف المركز لدعم التدريب والتطوير الذاتي للشباب المصري بجميع فئاته، وتقديم النصح والإرشاد بشأن العمل في مصر وألمانيا وتوفير الفرص للعائدين من الخارج من خلال إعادة إدماجهم اقتصادياً واجتماعياً.

كما يهدف المركز كذلك كمصدر موثوق به للمعلومات، لبناء الثقة التي تساعد في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية عن طريق توفير المعلومات الصحيحة لفرص الهجرة النظامية والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الإيجابيية.حيث يقدم المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بالقاهرة الخدمات التالية: - جلسات فردية للإرشاد الوظيفي.

واوضح المصدر، أنَّ يمنح المركز فرص عمل داخل مصر، إضافة إلى برامج تدريبية على مهارات التوظيف، مع توفير معلومات حول مخاطر الهجرة غير النظامية، وتوفير معلومات حول فرص الهجرة النظامية من أجل العمل، وإعادة الدمج الاقتصادي والاجتماعي للمصريين العائدين.