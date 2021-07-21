سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 21-7-2021 في البنوك

اختلف سعر الريال السعودي في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأربعاء، بالتزامن مع إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفي إطار الخدمات المختلفة والمستمرة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض سعر الريال السعودي في مصر وفق آخر تعاملات قبل اليوم الأربعاء 21 يوليو الحالي، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري في بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة، نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.07 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وجاءت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك وفق آخر تعاملات قبل اليوم على النحو التالي:

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 18.43 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو 18.40 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجل في البنك الأهلي المصري، نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.