توافد الحجاج لرمي الجمرات وطواف الإفاضة بعد أداء الركن الأعظم «صور»

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن المملكة العربية السعودية اتخذت مجموعة من الإجراءات التنظيمية والوقائية في موسم حج هذا العام، وفق ما تقتضيه الضوابط والمعايير الصحية العالمية، وطبقت الجهات المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام نظام الحج الرقمي الذي يهدف إلى التركيز على التقنية والتقليل من الكوادر البشرية في إدارة الحشود وتنظيم الحج؛ لضمان سلامة ضيوف الرحمن وصحتهم.

جاء ذلك في كلمة للعاهل السعودي، وجهها لحجاج بيت الله الحرام والمرابطين والمرابطات في مواجهة المخاطر، والأزمات والمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين في كل مكان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين: «المملكة نجحت في الحد من الآثار التي فرضتها جائحة کورونا على جميع مناحي الحياة، بما في ذلك العمل على زيادة المناعة المجتمعية عبر تقديم أكثر من 22 مليون جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين؛ مما أسهم في رفع الطاقة التشغيلية للحرمين الشريفين وتمكين قاصديهما من أداء المناسك في بيئة صحية آمنة»، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأشاد الملك سلمان بن عبدالعزيز بالوعي الكبير لدى قاصدي الحرمين الشريفين في التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وكان من أهم نتائج ذلك أن أكثر من سبعة عشر مليون مستفيد من التطبيقات الحكومية التي أُطلقت خلال الجائحة تمكنوا من أداء مناسك العمرة، والصلاة في الحرمين الشريفين، بكل يُسر وطمأنينة، سالمين من آثار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتابع «لقد كرم الله الإنسان واستخلفه في عمارة الأرض، وجعل من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس الإنسانية، ونظرًا إلى ما يمُر به عالمنا اليوم من تفشي الجائحة وتحورها المستمر، وحرصًا منا على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وعلى الإسهام في محاصرة هذا الوباء، ومنع انتشاره، فقد اتخذت المملكة مجموعة من الإجراءات التنظيمية والوقائية في موسم حج هذا العام».

واستطرد قائلا: «لقد أثمر التعاون الإسلامي نجاح إقامة موسم حج هذا العام، من خلال تضامن الدول الإسلامية الشقيقة المعهود فيها دائمًا، وتضافر الهيئات الدينية التي دعمت وثمنت الإجراءات التي اتخذتها المملكة في حج هذا العام، بما يسهم في حماية حجاج بيت الله الحرام، ويمنع انتشار الوباء وحرصًا من المملكة العربية السعودية على إقامة الركن الخامس من أركان الإسلام في ظل هذه الجائحة وما استلزمته من إجراءات عديدة، فقد راعت أن تمثل شرائح الحجاج جميع الدول الإسلامية وغيرها من إخواننا وأخواتنا المقيمين على أرض المملكة، لمنح الفرصة لجميع الجنسيات في الحج، وأداء منسكهم بكل يسر وسهولة وسلامة وأمان».

وكان الحجاج رموا صباح الثلاثاء جمرة العقبة الكبرى بحصى معقمة في منى قرب مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى، في ثاني موسم حج ينظّم في ظل فيروس كورونا المستجد.

ويشارك 60 ألف مقيم في المملكة العربية السعودية في المناسك مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم في العام 2019، واختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.

ومنذ الصباح الباكر، سمحت السلطات السعودية لمجموعات صغيرة تضم كل منها عشرات الحجاج، الواحدة تلو الأخرى، بدخول منشأة رمي الجمرات متعددة الطوابق في منى، حيث قام الحجاج الذي ارتدوا ملابس الإحرام البيضاء ووضعوا كمامات بإلقاء الجمرات المعقمة التي وفرتها السلطات لهم في أكياس مغلقة في مزدلفة، بحسب قناة «الإخبارية» السعودية.

ونجحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تنفيذ الخطة المعدة لتفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة، عقب إفاضتهم من مشعر منى، اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى، وتدفقت جموعهم إلى المسجد الحرام بكل انسيابية، مع التزامهم التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما تم إغلاق صحن الطواف بـ«الحرم المكي الشريف»، وتوجيه الحجاج إلى الدور الثاني، واتسمت الحركة المرورية لعملية انتقال جموع الحجيج من منى إلى عرفات بالانسيابية، وشهد مشعر عرفات إجراءات احترازية وصحية، استهدفت التباعد المكاني، كما تم تزويد الحجاج بمجموعة من الأدوات والمستلزمات، التي تساعدهم على أداء نسكهم، منها «الإحرام الطبي، المعقمات، حصي الجمرات المعقمة، والكمامات، وسجادة الصلاة، ومظلة للوقاية من ضربات الشمس».

وجهزت وزارة الصحة 3 مستشفيات في المشاعر المقدسة، و6 مراكز صحية، اثنان منها في عرفات، ومركز في طريق المشاة في عرفة، و3 مراكز في مواقع سكن الحجاج بمنى، بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية.

وكان حجاج بيت الله الحرام قضوا أمس الإثنين على صعيد عرفات، وأدوا صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا واستمعوا إلى خطبة عرفة.