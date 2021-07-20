بعد استخدامه في الحج هذا العام.. ماذا تعرف عن «الإحرام بتقنية النانو»؟

يستخدم حجاج بيت الله الحرام هذا العام، ملابس «الإحرام المعالجة بتقنية النانو الفضية»، للمخترع السعودي حمد بن علي اليامي، وللعام الثاني على التوالي، اعتمد «الإحرام المعالج بتقنية النانو الفضية» للمخترع السعودي حمد بن علي اليامي في موسم الحج، والذي يتميز بأنه مصنع من نسيج قطني يمنع تكاثر البكتيريا، ويعزز من الإجراءات الوقائية لسلامة الحجاج في ظل جائحة كورونا.

وتستعرض «الوطن»، أبرز معلومات عن ملابس الإحرام بتقنية تكنولوجيا النانو:

- الإحرام بتقنية النانو حاز على شهادة الجودة العالمية «آيزو».

- حظي بتوصية من معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، بالإضافة لشهادة اعتراف من مختبر (SGS) الألماني.

- تقنية النانو هي عبارة عن وحدة قياس صغيرة جدا حيث يساوي النانو واحد من مليون من المليمتر، أي أنه تستحيل رؤيته بالعين المجردة أو بعض المكبرات البسيطة.

- مصنوع من القطن 100%، ويمنع تكاثر البكتيريا في الإحرام، ويغسل حتى 90 مرة بدون إضافة المعقمات.

- كانت البداية والتفكير في إمكانية استخدام هذه التقنية في صنع الإحرام منذ 3 سنوات.

- تهدف التقنية للحد من انتقال العدوى بين الحجاج، خاصة مع تفاوت مدة ارتداء الإحرام أثناء أداء النسك، والاختلاط المباشر ومستوى العناية الشخصية، إلى جانب تأثير الخامات الصناعية الداخلة مع القطن في نسيج الإحرام.

- تمت الموافقة من خلال معهد أبحاث الحج والعمرة.

- أخذت التوصية من الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة ومستشار خادم الحرمين الشريفين.

- حصل مخترعها على جوائز عالمية عن هذا الإختراع من روسيا وألمانيا واليابان، وبراءة الإختراع من العيئة السعودية للملكية الفكرية.

- فكرة الإحرام بتقنية النانو تعود لأكثر من ثلاث سنوات بهدف الحد من انتقال العدوى بين الحجاج، خاصة مع تفاوت مدة ارتداء الإحرام أثناء أداء النسك، والاختلاط المباشر ومستوى العناية الشخصية، إلى جانب تأثير الخامات الصناعية الداخلة مع القطن في نسيج الإحرام.