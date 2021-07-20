السيسي يتابع سير العمل في مدينة الفنون بالعلمين الجديدة (صور)

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بمدينة الفنون في مدينة العلمين الجديدة.

واستمع الرئيس إلى شرح مفصل من وزير الإسكان عن سير العمل ومعدلات التنفيذ لمنشآت ومرافق مدينة الفنون، التي تعتبر متنفسا ترفيهيا ثقافيا لمدينة العلمين والساحل الشمالي على مساحة 260 فدانا.

أبرز ما تحتويه مدينة الفنون بالعلمين الجديدة

وتضم مجموعة مدينة الفنون في مدينة العلمين الجديدة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة من مجمعات لدور عرض السينما ومطاعم ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية، مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومبنى للأوبرا، إضافة إلى قاعات تدريب وأرض للمعارض، كما تضم أيضا مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين، بالإضافة إلى مكتبة مركزية ودور عبادة.