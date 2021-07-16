إنجاز يسابق الزمن بمواصفات عالمية.. جولة في مدينة العلمين الجديدة

قدم برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي أحمد عبد الصمد، حلقة خاصة من داخل العلمين الجديدة، صباح اليوم الجمعة، وتناولت الحلقة آخر المستجدات من داخلها، ومتابعة الجهود والإنجازات والمشروعات التي تم إنجازها.

رئيس العلمين الجديدة يعلن موعد تسليم وحدات «داون تاون»

قال وائل سمير، رئيس جهاز العلمين الجديدة، إن المدينة تقع على 150 ألف فدان، وأنه من مخرجات المخطط الاستراتيجي للمرحلة الأولى كانت المساحة 48 ألف فدان، منها 11500 فدان سكني و4000 فدان خدمي و5000 فدان مناطق مفتوحة وبحيرات و10 آلاف فدان مناطق صناعية واقتصادية.

وأضاف سمير، «عندما بدأنا العمل في عام 2018 طرحنا الأعمال بقيمة 155 مليار جنيه كلها من التمويل الذاتي لهيئة المجتمعات العمرانية»، وأنه جرى تخصيص 115 مليار جنيه لقطاع الإسكان و20 مليار جنيه لقطاع المرافق و20 مليار جنيه أخرى لقطاع الخدمات، وتم إنفاق 65 مليار جنيه على المدينة حتى الآن، وذلك على مساحة 48 ألف فدان وهي المرحلة الأولى.

وأردف أن 30 أغسطس المقبل سيشهد بداية تسليم الوحدات السكنية بمشروع داون تاون «إسكان متوسط»، وستبدأ محطة تحلية المياه في التشغيل في 30 سبتمبر، بالإضافة إلى محطة الكهرباء، وفي 30 ديسمبر سيتم تسليم وحدات المرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعي وسكن مصر، وبالنسبة للأبراج فإن تشطيباتها ستبدأ في 30 ديسمبر وستنتهي في يونيو المقبل.

نائب رئيس العلمين الجديدة: المدينة لكل فئات الشعب وأرض الفرص الواعدة

وأوضح المهندس محمد خليل، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن مدن الجيل الرابع تحقق تنمية عمرانية وليس انتشار عمراني فقط، موضحًا أن العلمين الجديدة مدينة خضراء ذكية، لأنها تقلل استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بقدر الإمكان، كما أنها ذكية وتشهد كل عوامل الربط التكنولوجي بين شبكات المرافق والخدمات والمباني والمعاهد والجامعات، حيث يوجد مبنى الإدارة والتحكم ويحتوي على كل المعلومات الخاصة بشبكة المرافق والجامعات والمعاهد العليا.

ولفت المهندس أمجد عطا الله، مدير مشروع المنطقة التراثية في مدينة العلمين الجديدة، إن هذه المنطقة هي المتنفس الثقافي للعلمين الجديدة، مشيرًا إلى أنها تضم المسرح الروماني وهو مبني مكشوف يسع 800 كرسي في الحفلة الواحدة، حيث جرى الانتهاء من الخرسانات بنسبة 100%.

تفاصيل منطقة الـ 700 فدان بالعلمين الجديدة: 10 آلاف شقة وبحيرة وممشى

وأضاف عطا الله، «المنطقة بها مجمع السينمات وهي عبارة عن 9 قاعات عرض، تسع 1090 كرسيا في الحفلة الواحدة، وجرى تخصيص مطعمين وكافيهات، وهناك أيضا أرض معارض وهو مبنى كبير مساحته 50 ألف متر مسطح، بالإضافة إلى دار أوبرا تتسع لـ1200 شخص، ومكتبة ومبنى تنمية مهارات».

وأشار المهندس أسامة فاروق، مدير مشروع مخطة معالجة مياه الصرف، إلى أن هذا المشروع يجري تدشينه على أعلى مستوى، «حتى سنوات قليلة كنا نستخدم نظام المعالجة الثنائية، وأصبحنا نستخدم اليوم نظام المعالجة الثلاثية التي تمنح درجة نقاء أكبر للمياه منعا لتلويث البيئة والحفاظ على المزروعات، من خلال الإضافات الكيميائية نحافظ على سلامة العاملين بالمشروع».

وأكد المهندس أحمد حمدي، نائب رئيس جهاز العلمين الجديدة، أنّ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمدينة تبلغ قدرتها 90 ألف متر مكعب في اليوم، ومن المفترض أن تغذي 4 آلاف فدان بمياه الزراعات على أعلى مستوى من الأمان، ويعمل بها 400 مواطن ما بين عمال ومهندسين ومسؤولين، باستثمارات قدرها 800 مليون جنيه في العامين الماضية، «بدأنا العمل في منتصف عام 2019 ونسبة الإنجاز 75% وسننتهي من الأعمال الإنشائية بنهاية هذا العام، حيث أن التوريدات موجودة بنسبة 95%، كما تم الانتهاء من الأعمال المدنية بالكامل تقريبا».

رئيس جامعة العلمين الجديدة: نستوعب 25 ألف طالب وسندرس 30 برنامجا

الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الجديدة، قال إن الجامعة تستوعب ما بين 20 ألفا إلى 25 ألف طالب في تخصصات مختلفة، وجرى فتحها للدراسة بشكل جزئي، بواقع 6 تخصصات، جزء منها في القطاع الطبي مثل الصيدلة والهندسة وعلوم هندسة الحاسب وإدارة الأعمال والتصميم والفنون والدراسات القانونية، ويدرس بالجامعة الآن 500 طالب، «لدينا 9 برامج، وسنضيف إليها برنامجين، وبالتالي سيكون لدينا 11 برنامجا في 8 مجالات، وعند اكتمال الجامعة، فإننا سندرس 30 برنامجا».

حجز 90% من وحدات «داون تاون» في العلمين الجديدة

وأضاف المهندس محمد سعد، مدير عام مشرف على منطقة داون تاون بمدينة العلمين الجديدة، أنه جرى حجز الوحدات بنسبة 90% والوحدات جاهزة للتسليم بداية من 30 أغسطس، كما أنهينا البدرومات بمساحة 250 ألف متر مسطح والمحلات التجارية بمساحة 65 ألف متر مسطح» «اللي بيسكن هنا مش محتاج يطلع بره، والمشروع عبارة عن 1320 وحدة سكنية، ووصلنا في تشطبياتها إلى ما نسبته 95%».

وقال المهندس عمرو التهامي، الاستشاري العام لمنطقة الـ700 فدان بالعلمين الجديدة، إن المنطقة عبارة عن كومباوند يتكون من 10 آلاف وحدة سكنية، موضحًا: «واجهنا بعض التحديات في العلمين الجديدة بسبب اختلاف طبيعة الأرض، فمنسوب المياه كان يرتفع أحيانا في أوقات العمل، وهو ما راعيناه أثناء التنفيذ».

فتح المدينة الترفيهية في العلمين الجديدة أمام الجمهور جزئيًا بعد 3 أيام

ولفت المهندس دكتور أحمد عمر، المدير القائم على المدينة الترفيهية والأبراج الترفيهية المطلة عليها بالعلمين الجديدة، «المنطقة الترفيهية مفتوحة لكل المتواجدين بالساحل الشمالي، وليست قاصرة على قاطني الأبراج، وخلال يومين أو 3 أيام سيجرى افتتاحها بشكل جزئي للجمهور، بواقع الثلث».