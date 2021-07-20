الأرصاد تكشف طقس عيد الأضحى المبارك 2021: انخفاض الحرارة ثالث يوم

أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس أول عيد الأضحى المبارك، سيشهد ارتفاعا شديدا في الحرارة، حيث تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في القاهرة الكبرى والجيزة، ثم تنخفض الحرارة في اليوم الثاني درجة واحدة، موضحا أن ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، سيشهد انخفاض 4 درجات ليكون طقسا صيفيا معتدلا على القاهرة الكبرى والجيزة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن الأيام المقبلة سوف تشهد اعتدالا في درجات الحرارة، حيث ستنخفض يوم الخميس المقبل بواقع 5 درجات مئوية على كل المحافظات، ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

درجة حرارة أول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة ثاني أيام عيد الأضحى الأربعاء

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة ثالث أيام عيد الأضحى الخميس

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة رابع أيام عيد الأضحى الجمعة

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة خامس أيام عيد الأضحى السبت

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.