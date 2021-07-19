أخبار الطقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أخبار الطقس اليوم الاثنين، وفقًا لخبرائها، إذ من المتوقع أن تشهد البلاد نهارًا طقسًا حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أخبار الطقس اليوم الاثنين

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض طفيف في درجات الحرارة بدءًا من اليوم الاثنين، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وأضاف الخبراء أنّ هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب، شلاتين، أبوسمبل» بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 34 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 34 25

بلطيم 32 24

مطروح 30 24

السلوم 30 23

سيوة 37 23

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 37 26

المنصورة 37 26

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 25

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 38 26

نخل 37 20

نويبع 40 29

طابا 38 24

كاترين 32 20

الطور 37 25

شرم الشيخ 42 30

الغردقة 41 30

مرسى علم 40 27

الفيوم 39 24

بني سويف 40 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 44 27

أسوان 44 28

إدفو 45 28

أبو سمبل 44 28

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 38 27

أبو رماد 38 26

حلايب 37 28

رأس حدربة 36 28