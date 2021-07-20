هشام جمال عن حالة دلال عبد العزيز: «بناتها عايشين تجربة صعبة»

تمنى الفنان هشام جمال، الشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز، والتي لا تزال في العناية المركزة.

ونشر جمال صورة له معها عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلّق عليها قائلاً: «عدى تقريبا ٩٠ يوم على دخول الأم الحنينة والست صاحبة الواجب الأستاذة دلال عبد العزيز العناية المركزة».

وأضاف «ياريت تدعولها تتحسن وربنا يشفيها ويبقى عيد سعيد عليها وعلى بناتها دنيا وإيمي اللي عايشين تجربة صعبة، ربنا يصبرهم عليها ويخفف عليهم الحمل الكبير والضغط النفسي اللي هما فيه كل لحظة مع نزول وطلوع الأكسجين ومع كل تغير في حالتها».

وتعاني الفنانة دلال عبد العزيز صحيا منذ فترة طويلة، حيث أعلن الإعلامي رامي رضوان، إصابتها وحماه الفنان الكبير سمير غانم، بفيروس كورونا منذ 30 أبريل الماضي.

رامي رضوان يدعو للفنانة دلال عبد العزيز في يوم عرفة

وكتب رامي رضوان، زوج ابنة الفنانة دلال عبد العزيز، «اللهم أشفي دلال عبدالعزيز شفاء لا يغادر سقما اللهم فرج همها وقويها وصبرها وأرحها بعد التعب وكافئها بعد الصبر اللهم أنت الشافي المعافي لا شافي إلا أنت اشفها شفاء من عندم انك على كل شيء قدير».

وأضاف: «اللهم بحق بركة وفضل يوم عرفة تقبل دعائنا ودعاء كل من يحبها، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين».

دنيا سمير غانم تدعو لـ دلال عبد العزيز بالشفاء

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر «إنستجرام» صورة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، وعلقت عليها قائلة «ربنا يرحمك ويسعدك يا حبيبي اللهم أدخله الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب».

كما نشرت أيضا صورة لوالدتها دلال عبد العزيز، وهي معها خلال فترة الطفولة، وعلقت قائلة «ربنا يشفيكي يامامي يا حبيبتي».

وانهالت عليها التعليقات بالشفاء العاجل لوالدتها والرحمة لوالدها الراحل سمير غانم.