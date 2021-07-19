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رامي رضوان يدعو للفنانة دلال عبد العزيز في يوم عرفة: اللهم أنت الشافي

كتب:

محمد عزالدين
03:21 م | الإثنين 19 يوليو 2021
دلال عبد العزيز ورامي رضوان

دلال عبد العزيز ورامي رضوان

دعا الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه عبر «إنستجرام»، للفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء، وذلك تزامنًا مع يوم عرفة، حيث يكثر المسلمون الدعاء فيه.

وكتب رامي رضوان، زوج ابنة الفنانة دلال عبد العزيز، «اللهم أشفي دلال عبدالعزيز شفاء لا يغادر سقما اللهم فرج همها وقويها وصبرها وأرحها بعد التعب وكافئها بعد الصبر اللهم أنت الشافي المعافي لا شافي إلا أنت اشفها شفاء من عندم انك على كل شيء قدير».

وزاد: «اللهم بحق بركة وفضل يوم عرفة تقبل دعائنا ودعاء كل من يحبها، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين».

وعلق على دعائه عدد من الفنانين من بينهم الفنانة ريهام حجاج التي كتبت: «يارب آمين»، كما علق الفنان رامي إمام: «اللهم آمين».

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