عاجل.. سحب 3487 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

سحبت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية 3487 رخصة قيادة لعدم تركيب أصحاب هذه المركبات الملصق الإلكتروني، وذلك بعدما انتهت المهلة المحددة من قبل وزارة الداخلية لأصحاب المركبات من أجل تركيب الملصق الإلكتروني، حيث يتمّ الآن تطبيق العقوبات على المخالفين بكل حزم.

كما تمكّنت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية من رفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة في الشوارع، تزامنًا مع احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

مكان تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني الذي خصصته الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، يتم تركيبه على مكان محدد في الزجاج الأمامي للمركبة.

وهي شريحة ذكية تحتوي على كل بيانات السيارة، ويتم تركيبها من قبل الجهات المختصة وبواسطة فنيين مختصين بإدارات المرور على مستوى الجمهورية.

العقوبة المنصوص عليها في القانون لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

حدد قانون المرور الجديد، العقوبة التي يتم تطبيقها على المخالفين من أصحاب المركبات حول عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وجاءت العقوبة عبارة عن سحب لرخصة القيادة من مالك السيارة لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، إضافة إلى غرامة مالية تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، وكذلك عقوبة جنائية بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر.