لفتة إنسانية.. محافظ قنا يزور أسرتي مصور وعامل توفيا أثناء العمل

في لفتة إنسانية، زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أسرتي مصور وعامل نظافة بالمحافظة، توفيا أثناء آداء عملهما، لتقديم التهنئة لأسرتيهما بعيد الأضحى المبارك، ولاقت زيارة المحافظ استحسانا من قبل المواطنين فضلا عن السعادة التي أدخلتها الزيارة في نفوس أسرتي المتوفيين.

بدأ المحافظ الجولة بزيارة أسرة «أحمد حامد الرشيدي» مصور المحافظة بمنزلهم الكائن بقرية أبو دياب غرب التابعة لمركز دشنا، كما زار أسرة «حموده أحمد علي» عامل نظافة بالوحدة المحلية لمدينة قنا بمنزلهم الكائن بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا، لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، رافقه العقيد محمد غنيم نائب المستشار العسكرى للمحافظة، و حسين الباز وكيل وزارة التضامن الإجتماعى .

وقال محافظ قنا، في بيان صحفي، اليوم، إن المصور والعامل، توفيا أثناء تأدية عملهما، مؤكدا أن زيارة أسرتيهما فى مثل هذه المناسبات ومشاركتهم فرحة العيد هى أقل ما يمكن أن نقدمه لهما، تقديرا لما بذلاه خلال فترة عملهما بالمحافظة والوحدة المحلية لمجلس مدينة قنا.

وخلال زيارته لأسرة الشهيد أحمد الرشيدى تفقد معرض للصور تمثل الطبيعة والحرف اليدوية والحياة اليومية وجميعها من تصوير المصور الراحل حيث أشاد المحافظ بجودة الصور ودورها فى إبراز التراث القنائى والطبيعة القنائية الخلابة، وعقب ذلك إلتقى بأفراد الأسرتين وهنأهم بالعيد وقدم لهم الهدايا العينية .

وتبادل المحافظ الحديث مع أفراد أسرتىّ الشهيدين مؤكدا لهم أن باب مكتبه مفتوح للجميع وأنه لن يتأخر عن تقديم كافة أوجه الدعم لهم، من منطلق واجب المحافظة نحو رعاية مثل هذه الأسر ومشاركتهم أفراحهم فى هذه المناسبات كنوع من التعويض عما فقدوه من الرعاية التى كان يقدمها رب الأسرة.