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عاجل.. هجوم بالسكين على الرئيس المالي المؤقت

كتب:

محمد علي حسن
12:17 م | الثلاثاء 20 يوليو 2021
عاصمي جويتا

عاصمي جويتا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن الرئيس المالي المؤقت، عاصمي جويتا، تعرض لهجوم بالسكين.

وسنوافيكم بالتفاصيل،،

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