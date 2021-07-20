عاجل.. هجوم بالسكين على الرئيس المالي المؤقت كتب: محمد علي حسن 12:17 م | الثلاثاء 20 يوليو 2021 عاصمي جويتا أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن الرئيس المالي المؤقت، عاصمي جويتا، تعرض لهجوم بالسكين. وسنوافيكم بالتفاصيل،، اقرأ المزيد: المحكمة الدستورية في مالي تعلن العقيد عاصمي جويتا رئيسا للبلاد مالي تعلن اختطاف 5 عاملين في شركات بناء بالقرب من الحدود مع موريتانيا عاجل.. إصابة 7 من الأمم المتحدة في انفجار عبوة ناسفة بـ مالي بسبب صحفي.. الإنتربول يصدر مذكرة توقيف بحق نجل رئيس مالي السابق عاصمي جويتا الرئيس المالي المؤقت هجوم بالسكين مالي