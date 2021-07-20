إدارة مرور مدينة نصر «نمبر وان» في تراخيص السيارات خلال شهر يونيو

شهدت إدارات المرور تكدسًا في تراخيص المرور لـ السيارات الحديثة موديلات 2021 لجميع أنواع العلامات التجارية.

مرور مدينة نصر

وتبين من خلال بيانات تراخيص المرور، أنَّ أعلى وحدات المرور ترخيصًا للسيارات احتلت وحدة مرور مدينة نصر رقم واحد بين وحدات المرور لأكثر ترخيصا للمركبات خلال شهر يونيو الماضي، حيث تمّ ترخيص 11.7 ألف سيارة

مرور المنصورة

كما احتلت وحدة مرور المنصورة، بمديرية أمن الدقهلية، في المرتبة الثانية، حيث تمّ تسجيل 9.3 ألف سيارة، وعادت مديرية أمن القاهرة مرة أخرى للقائمة في المركز الثالث بوحدة مرور القطامية تمّ ترخيص 9.2 ألف سيارة منها 8.5 ألف سيارة مستعملة إلى جانب 674 سيارة زيرو، وذلك وفق آخر بيانات تراخيص المركبات بوحدات المرور خلال شهر يونيو الماضي.

مرور الأميرية الثالث

احتلت إدارة مرور الأميرية والمطرية وعين شمس في الترتيب الرابع بعد ترخيصها 7.2 ألف سيارة مستعملة و1.3 ألف سيارة جديدة بإجمالي 8.6 ألف سيارة.

مرور أبيس الإسكندرية

وفى المركز الخامس، احتلت ادارة مرور «أبيس» التي شهدت منح تراخيص لنحو 7 آلاف سيارة مستعملة و1.5 ألف مركبة جديدة بإجمالي 8.5 ألف سيارة.

حدائق الأهرام

وفي المركز السادس، جاءت وحدة مرور حدائق الأهرام التي شهدت ترخيص 7.7 ألف سيارة خلال شهر الماضي، من بينها 5.9 ألف مركبة مستعملة و1.8 ألف سيارة جديدة.

مرور الحوامدية

فى المركز السابع، جاءت وحدة مرور الحوامدية التي منحت تراخيص لـ1.1 ألف سيارة جديدة، كما جددت تراخيص نحو 6.4 ألف مركبة مستعملة، ليصل التراخيص الصادرة عن الوحدة نحو 7.5 ألف سيارة مرخصه.

شهد سوق السيارات المحلي ارتفاعًا في عدد المبيعات السيارات خلال الفترة الماضية خاصة العلامات التجارية للسيارات الصيني.