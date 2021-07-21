8 خطوات لترخيص فتح مقهى أو مطعم أو فندق.. تستلمها خلال شهر

كشف مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية، عن الإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن عند طلبه بالترخيص لفتح محل عام «مقهى- مطعم - فندق»، بجميع الإدارات المحلية بالمحافظات.

الإجراءات التي يتبعها المواطن طالب الخدمة

- ملء النموذج الخاص بالخدمة

- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة

- فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة

-عند الموافقة على النشاط يتم سداد رسم المعاينة بالخزينة المختصة

- بعد إجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات التعديل إن وجدت

- إبلاغ الوحدة المحلية عند إتمام الإشتراطات وتقديم طلب بذلك

- تقوم الإدارة المختصة بالمعاينة للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة

- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة واستلام الرخصة وتلقى الخدمة

الإجراءات التي تقوم بها الجهة المقدمة للخدمة

- فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة

- عند الموافقة على النشاط يتم سداد رسم المعاينة بالخزينة المختصة

- بعد إجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات التعديل إن وجدت

- إبلاغ الوحدة المحلية عند إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك

- تقوم الإدارة المختصة بالمعاينة للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة

شروط الحصول على الخدمة

-مالك المحل أو وكيل عمل عنه بتوكيل رسمى موثق

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

- وفى جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل (شهادة - خطاب - إيصال)، وكذلك صورة الشهادات الصحية الخاصة بهم، وصورة البطاقة الضريبية وصورة السجل التجارى بعد الاطلاع على الأصول، وذلك عند إتمام تنفيذ الاشتراطات المطلوبة فى المحال العامة، وقبل إصدار التراخيص.

المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة

-صورة من بطاقة الرقم القومى

- شهادة من إدارة التجنيد بكيفية معاملة طالب الترخيص من حيث الخدمة العسكرية إذا كان سنه بين 21 و30 سنة.

- صورة عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع

- خريطة مساحية للموقع والرسومات الهندسية للمحل

- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية السنوية للمحل

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص وإذا كان اجنبياً يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسى أو القنصلى للدولة التابع لها عن سوابقه أو بحسن سيره وسلوكه.

- إذا كان طالب الترخيص هيئة أو شركة يرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات تكوينها والأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسؤول عن تنفيذ أحكام القانون

المدة الزمنية للحصول على الخدمة

خلال 30 يوما من تقديم الطلب