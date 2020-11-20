9 مستندات مطلوبة لاستخراج ترخيص تشغيل محل

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة عن 9 مستندات يجب أن يتقدم بها المواطن عند طلبة لاستخراج ترخيص تشغيل محل وهي:

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- صورة من محضر الاستلام

- صورة من عقد البيع

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية

- مسقط أفقي للمحل بعد التجهيز

- استيفاء طلب نموذج رخصة التشغيل

- استيفاء طلب موضح عليه الموقف المالي والعقاري

- صورة من الشهادات الصحية للعاملين في المحلات العامة

- أصل الفيش والتشبيه للمدير المسؤول في المحلات العامة

شروط الحصول على الخدمة

• مالك المحل أو وكيل أعمال

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

إجراءات المواطن

- الخطوة الأولى

التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة

- الخطوة الثانية

التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة

- الخطوة الثالثة

انتظار موعد المعاينة (يُحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS)

الخطوة الرابعة

تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات (إن وجب)

استلام الخدمة (يُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة SMS)

المستندات المطلوبة لطلب تغيير نشاط محل

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صور إيصالات السداد

- توكيل ساري من صاحب الشأن في حالة تعذر حضور المتنازل

شروط الحصول على الخدمة

• مصري/مصرية

• السن: أتم 16 سنة

• صاحب المحل أو وكيل عمل عنه

• يكون النشاط من الأنشطة المسموح بها

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

إجراءات المواطن

- الخطوة الأولى

استلام نموذج الطلب من شباك الأملاك بالمركز التكنولوجي بالمحافظة

- الخطوة الثانية

ملء نموذج االطلب وإطلاع الموظف على الأوراق والمستندات

- الخطوة الثالثة

تسديد رسوم تغيير النشاط

- الخطوة الرابعة

الحصول على موافقة للتغيير النشاط

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

- الخطوة الأولى

إرسال الأوراق والمستندات إلى الإدارة المختصة للبحث

- الخطوة الثانية

في حالة عدم تحديد النشاط يُرجع للحي المختص للإفادة بالموافقة من عدمه