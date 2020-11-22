9 مستندات لتعديل ترخيص محل من تجاري إلى صناعي

كشفت وزارة التنمية المحلية انة يجب على المواطن أن يتقدم بـ 9 مستندات عند تقديمة لطلب تعديل ترخيص محل من تجاري إلى صناعي بجميع وحدات الإدارة المحلية "مركز / مدينة / الأحياء / القرى" التابعة للمحافظات.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي "مع الاطلاع على الأصل".

- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

- أصل الترخيص.

- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية "في حالة الحاجة إليها".

- صورة عقد الإيجار "في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات" والأصل للاطلاع.

- موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

- موافقة الجهات المختصة "الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للبترول، وزارة الصحة، وزارة الداخلية وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلاً منها"، وذلك وفقا للمادة 1 من قرار وزير الإسكان رقم 730 لسنة 1967.

- إيصال سداد الرسوم.

شروط الحصول على الخدمة

• مالك المحل أو وكيل عمل عنه "بتوكيل رسمي موثق".

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

إجراءات المواطن

- ملء النموذج الخاص بالخدمة

- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة

- فحص الأوراق والمستندات بمعرفه الإدارة الهندسية المختصة

- عند الموافقة على النشاط يتم سداد رسم المعاينة بالخزينة المختصة

- بعد اجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات التعديل إن وجدت

- الذهاب للمركز التكنولوجى عند إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك

- تقوم الإدارة المختصة بالمعاينة للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة

-اعتماد تعديل الرخصة

- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة خطوة 10: استلام الرخصة وتلقى الخدمة

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

• فحص الأوراق والمستندات بمعرفه الإدارة الهندسية المختصة

• عند الموافقة على النشاط يتم سداد رسم المعاينة بالخزينة المختصة

• بعد اجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات التعديل إن وجدت

• تقوم الإدارة المختصة بالمعاينة للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة

• اعتماد تعديل الرخصة