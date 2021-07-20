عاجل.. حريق هائل بالقرب من مقر إقامة رئيس وزراء فرنسا بباريس (فيديو)
كتب:
محمد علي حسن
02:06 م | الثلاثاء 20 يوليو 2021
حريق بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء الفرنسي
اندلع حريق صباح يوم الثلاثاء في الدائرة السابعة لباريس، في نهاية حدائق ماتينيون، مقر إقامة رئيس الوزراء الفرنسي، حيث أعلن رجال الإطفاء في باريس عن طوابق مبنى يخضع للإصلاح في مدينة فارين، وامتد إلى السطح.
ووصل رجال الإطفاء إلى الموقع بعد الساعة 10 صباحا بقليل، للمبنى غير المأهول حسب فحوصاتهم الأولى، كما أن الفندق في ماتينيون غير مهدد بالنيران، بحسب موقع «فرانس بلو».
#ALERTE : Intervention en cours à la cité de Varenne dans le VIIe arrondissement de Paris.— @PompiersParis (@PompiersParis) July 20, 2021
Évitez le secteur et n'encombrez pas inutilement les lignes d'urgences.
Riverains, soyez prudents pic.twitter.com/yI2LwYDMzZ
ونشر حساب الطوارئ في باريس على «تويتر»: «تجنب المنطقة ولا تشوش خطوط الطوارئ بلا داع، اسأل رجال الإنقاذ على حسابهم على تويتر، في الواقع ، يرتفع عمود الدخان بشكل كبير ويثير الفضول والقلق، وبالنسبة للسكان المحليون، احذروا».