عاجل.. حريق هائل بالقرب من مقر إقامة رئيس وزراء فرنسا بباريس (فيديو)

اندلع حريق صباح يوم الثلاثاء في الدائرة السابعة لباريس، في نهاية حدائق ماتينيون، مقر إقامة رئيس الوزراء الفرنسي، حيث أعلن رجال الإطفاء في باريس عن طوابق مبنى يخضع للإصلاح في مدينة فارين، وامتد إلى السطح.

ووصل رجال الإطفاء إلى الموقع بعد الساعة 10 صباحا بقليل، للمبنى غير المأهول حسب فحوصاتهم الأولى، كما أن الفندق في ماتينيون غير مهدد بالنيران، بحسب موقع «فرانس بلو».

#ALERTE : Intervention en cours à la cité de Varenne dans le VIIe arrondissement de Paris.

Évitez le secteur et n'encombrez pas inutilement les lignes d'urgences.

Riverains, soyez prudents pic.twitter.com/yI2LwYDMzZ — @PompiersParis (@PompiersParis) July 20, 2021

ونشر حساب الطوارئ في باريس على «تويتر»: «تجنب المنطقة ولا تشوش خطوط الطوارئ بلا داع، اسأل رجال الإنقاذ على حسابهم على تويتر، في الواقع ، يرتفع عمود الدخان بشكل كبير ويثير الفضول والقلق، وبالنسبة للسكان المحليون، احذروا».